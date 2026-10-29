L’avenir appartient à tous: Meta et INCA s’associent pour soutenir les personnes aveugles, sourdes et aveugles ou ayant une basse vision au Canada

Nous croyons que l’avenir appartient à tous. C’est pourquoi Meta s’associe à INCA, un organisme à but non lucratif fondé en 1918 qui aide les personnes atteintes de cécité au Canada à réaliser leurs rê

ves, afin de permettre à davantage de personnes aveugles, sourdes et aveugles ou ayant une basse vision au Canada de bénéficier des avantages des lunettes IA. L’objectif de ce partenariat est d’aider ces personnes à explorer les possibilités offertes par les technologies portables basées sur l’IA et de s’appuyer sur les connaissances, l’expertise et l’expérience vécue de la communauté pour façonner un avenir plus accessible.

Le financement de Meta soutiendra INCA dans quatre domaines :

Être à l’écoute de la communauté: mobiliser des personnes à travers le Canada pour comprendre leurs expériences et la manière dont les lunettes IA peuvent favoriser une plus grande autonomie dans la vie quotidienne ;



mobiliser des personnes à travers le Canada pour comprendre leurs expériences et la manière dont les lunettes IA peuvent favoriser une plus grande autonomie dans la vie quotidienne ; Soutenir les champions communautaires: aider les personnes aveugles, sourdes et aveugles ou ayant une basse vision au Canada à organiser des démonstrations en personne, à former et accompagner leurs pairs dans la découverte des produits, et à recueillir directement les commentaires au sein de leurs communautés ;

Orienter le développement des produits: partager les points de vue de la communauté avec les équipes de Meta chargées de l’accessibilité et du développement des produits afin de contribuer à l’amélioration des technologies futures ;

Faciliter l’accès à l’apprentissage: fournir des guides, des supports de formation et des ressources accessibles que les personnes peuvent utiliser partout et en tout temps.

En plus de fournir un financement destiné à faire progresser l’innovation inclusive, Meta fait don de lunettes IA par le biais du programme « Ouvrir les portes du travail » d’INCA. Ce programme mettra ces outils à la disposition des personnes à la recherche d’opportunités d’emploi et souhaitant construire leur carrière. Le programme propose des formations et des ressources pratiques pour aider les participants à évaluer comment la technologie portable peut les aider à trouver un emploi, à réussir dans leur travail et à atteindre leurs objectifs.

Les utilisateurs se servent des lunettes IA de Meta pour toutes sortes d’activités, de l’écoute de musique à la traduction en direct, en passant par les appels mains libres. Mais pour les personnes aveugles ou ayant une basse vision, ces lunettes peuvent changer la vie : elles les aident dans leurs tâches quotidiennes, comme lire des textes, identifier des objets et décrire le monde qui les entoure, leur permettant ainsi de vivre de manière plus autonome.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de notre travail auprè

s des communautés de personnes aveugles et ayant une basse vision à travers le monde, comme le don de lunettes Ray-Ban Meta à chaque ancien combattant aveugle aux États-Unis en partenariat avec la Blinded Veterans Association, ou encore notre collaboration avec Vision Ireland.

« La meilleure technologie est conçue en collaborant avec ceux qui l’utiliseront », a déclaré Angela Bonfanti, présidente-directrice générale d’INCA. « Les personnes aveugles, sourdes et aveugles ou ayant une basse vision apportent une expertise précieuse sur les obstacles qui subsistent et sur la manière dont des outils tels que les lunettes IA peuvent offrir davantage de choix, de liberté et d’autonomie dans la vie quotidienne. Ce partenariat permet à cette expertise d’influencer directement le travail de Meta et de contribuer à façonner l’avenir ».

« Nous croyons que l’avenir appartient à tous. Des partenariats comme celui-ci permettent de mettre les lunettes IA de Meta à la disposition d’un plus grand nombre de personnes aveugles, sourdes et aveugles et ayant une basse vision au Canada, tant au travail que dans leur vie quotidienne. Travailler directement avec INCA et sa communauté, c’est-à-dire les personnes qui utilisent ces lunettes au quotidien, nous aide à concevoir de meilleurs produits pour tous », a déclaré Maxine Williams, vice-présidente chargée de l’accessibilité chez Meta.

Pour en savoir plus sur le travail de Meta en matière d’accessibilité et sur les fonctionnalités intégrées aux lunettes IA de Meta, cliquez

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