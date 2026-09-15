Présentation de Meta One : Un service d’abonnement offrant davantage de fonctionnalités et d’IA pour créer, se connecter et se démarquer

À retenir

Nous lançons Meta One , un nouveau service d’abonnement sur nos applications qui offre un usage accru de l’IA et des fonctionnalités d’expression enrichies, ainsi que des outils professionnels pour les créateurs et les entreprises.

, un nouveau service d’abonnement sur nos applications qui offre un usage accru de l’IA et des fonctionnalités d’expression enrichies, ainsi que des outils professionnels pour les créateurs et les entreprises. Les offres Meta One sont déployées progressivement, avec plus de 50 fonctionnalités lancées et 15 millions d’abonnements et d’essais à ce jour .

. L’expérience principale sur nos applications et Meta AI restera gratuite.

Aujourd’hui, nous lançons Meta One, un nouveau service d’abonnement qui apporte davantage de valeur aux applications et aux expériences que des milliards de personnes utilisent déjà, avec des offres destinées aux particuliers, aux créateurs et aux entreprises.

Meta One offre aux abonnés davantage de fonctionnalités d’expression et un usage accru de l’IA, aide les créateurs à consacrer plus de temps à la création et moins de temps à se demander ce qui fonctionne, et propose aux entreprises de nouveaux outils pour les aider à se développer. L’expérience principale sur nos applications et Meta AI a toujours été gratuite, et cela ne changera pas. Les abonnements donnent accès à des fonctionnalités plus spécialisées et à un usage étendu de l’IA, allant au-delà de ce qu’une expérience gratuite conçue pour des milliards de personnes peut offrir.

Nous lançons Meta One avec plus de 50 fonctionnalités sur Instagram, Facebook, WhatsApp et Meta AI, avant de l’étendre progressivement à Edits, aux lunettes IA et à d’autres produits.

Offres pour les particuliers et les utilisateurs avancés de l’IA

Plus tôt cette année, nous avons lancé les offres Meta One pour un seul produit — Instagram Plus, Facebook Plus et WhatsApp Plus — qui proposent de nouvelles fonctionnalités exclusives permettant davantage de connexion et de créativité sur Instagram et Facebook, ainsi que davantage d’organisation et de personnalisation sur WhatsApp.

Ces offres affichent une forte rétention et nous continuons à les développer. Instagram Plus a récemment ajouté des polices personnalisées pour les messages privés (DM) et les Stories, des notifications lorsque certaines personnes regardent votre Story, ainsi que des aperçus des DM. Facebook Plus ajoute des options de personnalisation pour Messenger, propose davantage d’insights sur les Reels et étend les super réactions aux Reels et aux publications du Feed. WhatsApp Plus testera prochainement le stockage des sauvegardes des discussions et des médias, ainsi que les Focus Schedules, qui vous aident à préserver les moments qui comptent le plus en mettant en sourdine ou en masquant certaines discussions selon un calendrier défini.

Meta One va encore plus loin avec les offres groupées Core et Premium, qui combinent les fonctionnalités de nos offres pour un seul produit avec un usage accru de certaines de nos fonctionnalités d’IA nécessitant le plus de puissance de calcul.

Cela signifie davantage de génération de contenus multimedia avec Meta AI, notamment la création et la modification d’images et la génération de vidéos grâce aux modèles Muse, ainsi qu’un usage accru des outils d’IA intégrés aux applications, comme Restyle sur Instagram.

Meta AI restera gratuit pour les usages du quotidien. Core et Premium s’adressent aux personnes qui souhaitent bénéficier d’encore plus de liberté créative avec nos outils d’IA. Lors des premiers tests, plus de la moitié des abonnés ont utilisé à la fois les fonctionnalités d’IA et d’expression proposées dans nos offres groupées. Les fonctionnalités d’IA comme Restyle et les effets vocaux sur Instagram figurent parmi les principales raisons ayant motivé leur abonnement.

Offres pour les créateurs et les entreprises

Développer une audience et gérer une entreprise sur les réseaux sociaux demande un travail constant : créer du contenu, suivre ce qui trouve un écho auprès de son audience et se démarquer auprès de nouveaux publics. Les offres Meta One pour les créateurs et les entreprises intègrent davantage d’outils professionnels et d’IA directement dans les applications que votre audience et vos clients utilisent déjà. Vous pouvez ainsi gérer votre présence sans avoir à créer un nouveau compte ni à télécharger une nouvelle application.

Meta One propose de nouvelles fonctionnalités qui vous aident à établir votre présence et à transformer l’attention en action : un profil enrichi qui met en avant votre site web, vos différents établissements et ce que les utilisateurs disent de vous ; un bouton « Suivre » plus visible sur vos Reels ; ainsi que des invitations à vous suivre envoyées automatiquement aux personnes qui interagissent avec votre contenu. Vous pouvez également répondre à vos clients de jour comme de nuit grâce à un accès accru à Meta Business Agent.

Nous continuerons à ajouter des fonctionnalités et des capacités d’agents conçues pour aider les petites entreprises et les créateurs dans l’ensemble de leurs activités de marketing, de gestion, de création de contenu et d’optimisation.

Par exemple, nous intégrerons bientôt Edits Plus à Meta One, une nouvelle offre qui propose davantage de stockage dans le cloud afin de synchroniser vos projets et d’y accéder depuis différents appareils, ainsi qu’un usage accru du futur assistant Edits, qui vous aide à analyser vos insights Instagram et à trouver de nouvelles idées.

Comment commencer

Les offres Meta One sont désormais disponibles dans le monde entier, à partir de 2,49 € par mois pour les offres sur un seul produit, 6,99 € par mois pour les offres groupées destinées aux particuliers et 16,99 € par mois pour les offres groupées destinées aux créateurs et aux entreprises.

Offres pour un seul produit

Instagram Plus (2,99 €/mois) : exprimez-vous, créez des liens plus étroits avec vos amis et personnalisez votre expérience de nouvelles façons.

: exprimez-vous, créez des liens plus étroits avec vos amis et personnalisez votre expérience de nouvelles façons. WhatsApp Plus (2,49 €/mois) : restez organisé et exprimez votre personnalité grâce à des thèmes et des icônes exclusifs, des stickers avec effets spéciaux et la possibilité d’épingler davantage de discussions.

: restez organisé et exprimez votre personnalité grâce à des thèmes et des icônes exclusifs, des stickers avec effets spéciaux et la possibilité d’épingler davantage de discussions. Facebook Plus (2,99 €/mois) : personnalisez Facebook à votre image et enrichissez votre expérience grâce à des fonctionnalités telles que des icônes d’application personnalisées, des super cœurs et bien plus encore.

Offres groupées pour les particuliers et les utilisateurs avancés de l’IA

Core (6,99 €/mois) : utilisez davantage Restyle pour vos Stories sur Instagram, profitez plus souvent des effets vocaux et des outils créatifs, et générez davantage d’images et de vidéos avec Meta AI. Exprimez-vous également davantage de façons grâce aux fonctionnalités de nos offres individuelles ( Instagram Plus, WhatsApp Plus et Facebook Plus ).

: utilisez davantage Restyle pour vos Stories sur Instagram, profitez plus souvent des effets vocaux et des outils créatifs, et générez davantage d’images et de vidéos avec Meta AI. Exprimez-vous également davantage de façons grâce aux fonctionnalités de nos offres individuelles ( ). Premium (20,99 €/mois) : tout ce qui est inclus dans Core, avec les niveaux d’usage les plus élevés pour créer du contenu avec Meta AI et sur l’ensemble de notre famille d’applications.

Offres groupées pour les entreprises et les créateurs

Essential (à partir de 16,99 €/mois) : établissez votre présence et renforcez la confiance auprès de nouveaux publics. Accédez à des outils pour gérer votre présence et bénéficiez d’un accès accru à Meta Business Agent sur WhatsApp afin de répondre à vos clients 24h/24 et 7j/7. L’offre comprend également un badge vérifié, un canal vérifié dans l’application WhatsApp Business et une protection contre l’usurpation d’identité, afin que les utilisateurs sachent que vous êtes bien la personne ou l’entreprise que vous affirmez être, sous réserve d’une vérification réussie.

: établissez votre présence et renforcez la confiance auprès de nouveaux publics. Accédez à des outils pour gérer votre présence et bénéficiez d’un accès accru à sur WhatsApp afin de répondre à vos clients 24h/24 et 7j/7. L’offre comprend également un badge vérifié, un canal vérifié dans l’application WhatsApp Business et une protection contre l’usurpation d’identité, afin que les utilisateurs sachent que vous êtes bien la personne ou l’entreprise que vous affirmez être, sous réserve d’une vérification réussie. Advanced (à partir de 54,99 €/mois) : investissez dans des outils de niveau professionnel. Profitez de fonctionnalités de publication avancées, comme la programmation des Stories jusqu’à 30 jours à l’avance, l’ajout de liens dans les publications organiques et les Reels, des données analytiques exportables et des insights plus approfondis sur votre audience. Donnez aux membres de votre équipe accès à votre compte sans partager votre mot de passe et bénéficiez de davantage d’appareils associés et de crédits de diffusion pour les entreprises sur WhatsApp. Vous bénéficiez également d’un nombre encore plus important de réponses de Meta Business Agent.

: investissez dans des outils de niveau professionnel. Profitez de fonctionnalités de publication avancées, comme la programmation des Stories jusqu’à 30 jours à l’avance, l’ajout de liens dans les publications organiques et les Reels, des données analytiques exportables et des insights plus approfondis sur votre audience. Donnez aux membres de votre équipe accès à votre compte sans partager votre mot de passe et bénéficiez de davantage d’appareils associés et de crédits de diffusion pour les entreprises sur WhatsApp. Vous bénéficiez également d’un nombre encore plus important de réponses de Meta Business Agent. Expert (à partir de 169 €/mois) et Max (à partir de 549 €/mois) : passez à l’échelle et optimisez vos activités. Ces offres comprennent nos niveaux d’accès les plus élevés aux fonctionnalités et à la capacité de Meta Business Agent pour les équipes qui gèrent leurs activités à grande échelle.

Les offres, les avantages, les tarifs et la disponibilité peuvent varier selon les régions, les applications et les comptes. Pour connaître les fonctionnalités spécifiquement disponibles pour votre compte, commencez le processus d’abonnement.