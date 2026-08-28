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Meta

Wzmacniamy w Polsce ochronę przed oszustwami

Jakub Turowski, Dyrektor ds. Polityki Publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, Meta

Aktywność oszustów rośnie w całym internecie – od platform, poprzez aplikacje randkowe i gry online po platformy kryptowalutowe i wiadomości SMS. Oszuści to zdeterminowani przestępcy, którzy stosują wyrafinowane metody, by unikać wykrycia i wyłudzać pieniądze. Nikt nie chce widzieć takich treści: ani osoby korzystające z naszych usług, ani reklamodawcy, ani – z całą pewnością – my sami. Dlatego nieustannie rozwijamy nasze podejście do walki z problemem oszukańczych treści, inwestując w nowe technologie i partnerstwa, które pozwalają skuteczniej wykrywać i zwalczać stale zmieniające się działania oszustów.

W ostatnich dniach obserwujemy kampanię, która zniekształca obraz działań i motywacji Mety w tym obszarze. Oszustwa krzywdzą poszczególne ofiary, a jednocześnie podkopują zaufanie do ekosystemu reklamowego, na którym opiera się nasz model biznesowy. Dziś ogłaszamy dodatkowe środki ochrony, które wprowadzamy w Polsce, a także przedstawiamy aktualne informacje o naszej dotychczasowej pracy i jej efektach.

Wprowadzamy zaawansowaną sztuczną inteligencję, by wyłapywać więcej oszustw w Polsce

Już teraz korzystamy z zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji, które potrafią powstrzymać więcej oszustw oraz identyfikować i blokować większą liczbę kont podszywających się pod celebrytów i inne osoby publiczne. Ta technologia pozwoliła nam o ponad 80% zmniejszyć liczbę zgłoszeń od użytkowników dotyczących najczęściej wykorzystywanych wizerunków znanych osób. Dziś, w odpowiedzi na zmieniające się taktyki przestępców, którzy próbują omijać nasze systemy, uruchamiamy w Polsce ulepszony system AI, zaprojektowany tak, by jeszcze bardziej ograniczyć przypadki podszywania się pod innych. Polska znajduje się w pierwszej grupie krajów w Europie, w których wdrażamy ten nowy system AI do walki z oszustwami.

Nowa weryfikacja reklam finansowych kierowanych do Polski

Obecnie wymagamy od reklamodawców potwierdzenia tożsamości w określonych sytuacjach – na przykład wtedy, gdy ich konto wykazuje potencjalnie podejrzane zachowania. Ponieważ usługi finansowe to kategoria szczególnie często wykorzystywana przez oszustów, rozszerzamy ten proces identyfikacji – weryfikacji będziemy wymagać od 100% reklamodawców usług finansowych kierujących reklamy do Polski. Wdrożenie zakończymy w najbliższych tygodniach. To część naszych działań, których celem jest to, aby do końca 2026 roku 90% przychodów reklamowych Mety na świecie pochodziło od zweryfikowanych reklamodawców – wobec 70% w 2025 roku. Będziemy nadal inwestować w procesy weryfikacji, aby wyprzedzać działania oszustów.

Gdzie kampania przeciwko Mecie mija się z faktami

Niedawna kampania skierowana przeciwko Mecie promuje fałszywy obraz finansowych motywacji firmy w tym obszarze. Jest ona nieprawdziwa i opiera się na danych z nierzetelnych publikacji agencji Reuters oraz na wybiórczo cytowanych dokumentach, które wyciekły. W niewłaściwy sposób przedstawia podejście Mety do oszustw i nadużyć. Skupia się na badaniach, które prowadziliśmy, by ocenić skalę problemu, a pomija to, co po nich nastąpiło: konkretne działania wobec naruszeń naszych zasad, zmiany w produktach i partnerstwa branżowe.

W rzeczywistości zdecydowane ograniczanie oszustw jest jednym z priorytetów Mety. Działamy na kilku frontach: chronimy użytkowników naszych aplikacji za pomocą automatycznych systemów ochrony i rozbijamy przestępcze siatki oszustów, współpracujemy z instytucjami publicznymi oraz polskimi i globalnymi partnerami z sektora prywatnego, a także pomagamy ludziom rozpoznawać oszustwa i ich unikać – dzięki ostrzeżeniom, funkcjom bezpieczeństwa i wskazówkom dostępnym na naszych platformach.

Nasze działania przynoszą efekty

Nasze działania w tym obszarze przynoszą efekty. Od lipca 2024 do czerwca 2026 roku wskaźnik zgłoszeń reklam zawierających oszustwa spadł w Polsce o 83%. Natomiast od lipca 2025 do czerwca 2026 roku usunęliśmy w Polsce 137 000 reklam o charakterze oszukańczym, z czego ponad 88% zanim ktokolwiek je zgłosił.

Wiemy, że nasze decyzje podlegają publicznej ocenie, i cenimy przemyślane, konstruktywne uwagi, które pomagają nam ulepszać nasze działania – ważne jest jednak, aby opierały się na faktach, a nie na błędnych założeniach.

Dane pokazują, że podejmowane przez nas działania przynoszą realne efekty. Walka z oszustami nigdy się nie kończy, a ogłoszenia takie jak dzisiejsze pokazują, że jesteśmy zdeterminowani, by wykorzystywać wszystkie dostępne zasoby do zwalczania oszustw i ochrony osób korzystających z naszych platform.

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