Threads Returns to Türkiye With New Features

Update on June 17, 2026 at 10:40 AM PT:

We’re pleased to share that Threads is once again available in Türkiye. Starting today, people in Türkiye can download the Threads app or visit threads.com to sign up or reactivate their existing accounts, restoring their prior posts, interactions, and followers.

Threads has evolved significantly over the past two years, and people in Türkiye will now have access to a much richer experience, including real-time Live Chats, Communities and direct messaging. We’re excited to bring these features to people in Türkiye and look forward to the conversations ahead.

For help getting started or reactivating your account, visit the Threads Help Center.

Turkish translation

Threads yeni özelliklerle Türkiye’ye geri döndü

Threads’in Türkiye’de tekrar kullanıma sunulmasından mutluluk duyuyoruz. Bugünden itibaren Türkiye’deki kullanıcılar Threads uygulamasını indirerek veya threads.com’u ziyaret ederek bir hesap oluşturabilir veya mevcut hesaplarını tekrar etkinleştirebilir. Hesaplarını tekrar etkinleştiren kullanıcılar, geçmişteki paylaşımları, etkileşimleri ve takipçilerine tekrar erişebilir.

Geçtiğimiz iki yılda Threads oldukça gelişti. Türkiye’deki kullanıcılar artık Canlı Sohbetler, Topluluklar ve direkt mesajlar gibi özelliklere erişebiliyor. Bu özellikleri Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturmaktan büyük heyecan duyuyoruz ve önümüzdeki dönemde Threads’deki yeni paylaşımları sabırsızlıkla bekliyoruz.

Yeni bir hesap açmak veya mevcut hesabınızı etkinleştirmek için Threads Yardım Merkezini ziyaret edebilirsiniz.

Originally published on April 15, 2024 at 4:07 AM PT:

We Will Temporarily Shut Down Threads in Türkiye

Key Takeaways:

To comply with an interim order of the Turkish Competition Authority, we will temporarily shut down Threads in Türkiye from 29 April.

There is no impact to Facebook, Instagram, WhatsApp or any other Meta services in Türkiye, or Threads in other countries.

We are taking steps to minimise disruption for people using Threads in Türkiye.

To comply with an interim order of the Rekabet Kurumu/Turkish Competition Authority (TCA), we will shut down Threads in Türkiye from Monday 29 April. We know this will be very disappointing for the many people in Türkiye who engage on Threads with their community. We are taking steps to minimise any disruption as much as possible, including:

Everyone using Threads in Türkiye will be notified of this decision within the Threads app before 29 April.

People using Threads in Türkiye can choose whether to deactivate but not delete their Threads profile, or to delete their profile.

If a person chooses to deactivate their profile, then users’ posts and interactions with other people’s posts will become visible again if Threads returns to Türkiye.

People with deactivated profiles can download their posts and preserve their existing content through our Download Your Information tool at any time.

This Follows an Interim Decision by the TCA

The TCA recently issued an interim order prohibiting the sharing of data between Threads and Instagram. We disagree with the interim order, we believe we are in compliance with all Turkish legal requirements, and we will appeal. The TCA’s interim order leaves us with no choice but to temporarily shut down Threads in Türkiye. We will continue to constructively engage with the TCA and hope to bring Threads back to people in Türkiye as quickly as possible.

Turkish translation

Threads’i Türkiye’de geçici olarak durduracağız

Önemli Noktalar

Türk Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı kapsamında, 29 Nisan’dan itibaren Threads’i Türkiye’de geçici olarak kapatacağız

Türkiye’de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer Meta hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımı bundan etkilenmeyecek.

Türkiye’de Threads’i kullanan kişiler için oluşabilecek aksaklıkları en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz.

Türk Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı kapsamında, 29 Nisan Pazartesi gününden itibaren Threads’i Türkiye’de geçici olarak durduracağız. Türkiye’de topluluklarıyla Threads’de etkileşim kuranlar için bu kararın son derece üzücü olacağının farkındayız. Oluşabilecek aksaklıkları en aza indirmek için aşağıdakiler dahil olmak üzere gerekli adımları atıyoruz:

Türkiye’de Threads’i kullanan herkes, 29 Nisan’dan önce Threads uygulamasında bu karar hakkında bilgilendirilecek.

Türkiye’de Threads’i kullananlar Threads profillerini silmeden dondurabilecek ya da profillerini tamamen silebilecek.

Threads tekrar Türkiye’ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak.

Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman Bilgilerini İndir aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek.

Bunu Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı nedeniyle yapıyoruz

Rekabet Kurumu, yakınlarda Threads ile Instagram arasında veri paylaşımını yasaklayan bir geçici tedbir kararı yayınladı. Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz. Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı, bize Türkiye’de Threads’i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmıyor. Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads’i Türkiye’deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz.