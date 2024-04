We Will Temporarily Shut Down Threads in Türkiye

To comply with an interim order of the Rekabet Kurumu/Turkish Competition Authority (TCA), we will shut down Threads in Türkiye from Monday 29 April. We know this will be very disappointing for the many people in Türkiye who engage on Threads with their community. We are taking steps to minimise any disruption as much as possible, including:

Everyone using Threads in Türkiye will be notified of this decision within the Threads app before 29 April.

People using Threads in Türkiye can choose whether to deactivate but not delete their Threads profile, or to delete their profile.

If a person chooses to deactivate their profile, then users’ posts and interactions with other people’s posts will become visible again if Threads returns to Türkiye.

People with deactivated profiles can download their posts and preserve their existing content through our Download Your Information tool at any time.

This Follows an Interim Decision by the TCA

The TCA recently issued an interim order prohibiting the sharing of data between Threads and Instagram. We disagree with the interim order, we believe we are in compliance with all Turkish legal requirements, and we will appeal. The TCA’s interim order leaves us with no choice but to temporarily shut down Threads in Türkiye. We will continue to constructively engage with the TCA and hope to bring Threads back to people in Türkiye as quickly as possible.

Turkish translation

Threads’i Türkiye’de geçici olarak durduracağız

Önemli Noktalar

Türk Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı kapsamında, 29 Nisan’dan itibaren Threads’i Türkiye’de geçici olarak kapatacağız

Türkiye’de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer Meta hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımı bundan etkilenmeyecek.

Türkiye’de Threads’i kullanan kişiler için oluşabilecek aksaklıkları en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz.

Türk Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı kapsamında, 29 Nisan Pazartesi gününden itibaren Threads’i Türkiye’de geçici olarak durduracağız. Türkiye’de topluluklarıyla Threads’de etkileşim kuranlar için bu kararın son derece üzücü olacağının farkındayız. Oluşabilecek aksaklıkları en aza indirmek için aşağıdakiler dahil olmak üzere gerekli adımları atıyoruz:

Türkiye’de Threads’i kullanan herkes, 29 Nisan’dan önce Threads uygulamasında bu karar hakkında bilgilendirilecek.

Türkiye’de Threads’i kullananlar Threads profillerini silmeden dondurabilecek ya da profillerini tamamen silebilecek.

Threads tekrar Türkiye’ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak.

Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman Bilgilerini İndir aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek.

Bunu Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı nedeniyle yapıyoruz

Rekabet Kurumu, yakınlarda Threads ile Instagram arasında veri paylaşımını yasaklayan bir geçici tedbir kararı yayınladı. Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz. Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı, bize Türkiye’de Threads’i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmıyor. Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads’i Türkiye’deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz.