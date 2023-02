Helping Those Affected by Earthquakes in Türkiye and Syria

See Turkish translation. See Arabic translation.

Our thoughts are with everyone affected by the recent earthquakes in Türkiye and Syria. As rescue operations continue in both regions, we’re supporting relief efforts and taking steps across our apps to help keep people informed and connected.

Supporting Crisis Response Efforts

Crisis Response on Facebook: Communication is critical in times of crisis and people in earthquake-affected areas continue to use our tools to stay in touch with loved ones, ask for help and offer support. Safety Check was activated following the earthquakes in Türkiye and Syria, allowing people to mark themselves as safe on Facebook, letting their friends and family know they are OK. So far, hundreds of thousands of people have marked themselves as safe. We also activated Community Help to make it easier for people to ask for help and offer assistance to those affected.

Boosting Our Blood Donation Tool: We are working with local NGO The Turkish Red Crescent to amplify campaigns promoting the blood donation tool on Facebook, which lets donors find nearby blood donation centers that need support.

Reliable Access to Trusted Information on WhatsApp: We have partnered with Turkish rescue organization AKUT to launch an information helpline on WhatsApp that will provide secure and reliable information about donations, volunteering and rescue operations. To use the free service, simply save the number +905493014706 in your phone contacts and then text the word ‘Merhaba’ (hello) in a WhatsApp message to get started.

Helping People Access Resources: Data for Good has been sharing mobility data on evacuations, as well as network coverage data on connectivity data within the affected areas, with nonprofits like Direct Relief and NetHope, as well as UN partners. These datasets and daily situation reports built by Direct Relief and Harvard are helping uncover where medical supplies and crisis connectivity equipment are needed most. (Updated on February 8, 2023 at 2:30 PM PT to reflect the latest ways data is being used in the areas affected by the earthquakes.)

Supporting and Amplifying NGO Relief Efforts: We are donating $550,000, directly to local relief, rescue, and recovery operations in both Türkiye and Syria. This donation in cash and ad credits will help support organizations like the The Turkish Red Crescent, AHBAP, AKUT among others, to amplify their online fundraising campaigns and help access information related to rescue and relief efforts.

We have seen people around the world use our tools to support each other and raise several million dollars through fundraisers on Facebook and Instagram to help those impacted. You can find crisis relief fundraisers on Facebook to help with the efforts.

Turkish Translation

Meta, yaptığı bağışlarla Türkiye ve Suriye’deki depremlerden etkilenenlere destek oluyor

Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremlerin ardından, insanların güvenliğini, güvenilir bilgiye ulaşmalarını ve depremden etkilenenlerin sevdikleriyle iletişimde kalabilmelerini sağlamak için uygulamalarımızda kapsamlı adımlar atıyoruz.

Düşüncelerimiz Türkiye ve Suriye’deki depremlerden etkilenen herkesle. Her iki bölgede kurtarma çalışmaları devam ederken, yardım çalışmalarını destekliyoruz ve aynı zamanda, insanların güvende kalmalarına, bilgi almalarına ve iletişim kurmalarına destek olmak amacıyla uygulamalarımızda kapsamlı adımlar atıyoruz.

Krizle Mücadele Çalışmalarına Destek Oluyoruz

Facebook’ta Krizle Mücadele : Kriz zamanlarında iletişim çok önemli ve depremden etkilenen bölgelerdeki insanlar sevdikleriyle iletişimde kalmak, yardım istemek ve destek sağlamak için araçlarımızı kullanmaya devam ediyor. Türkiye ve Suriye ‘deki depremlerin ardından Güvenlik Kontrolü özelliğimizi etkinleştirilerek, insanların Facebook’ta kendilerini güvende olarak işaretlemelerine, arkadaşlarına ve ailelerine iyi olduklarını bildirmelerine olanak sağladık. Şimdiye kadar yüz binlerce insan Facebook’ta kendilerini güvende olarak işaretledi. İnsanların yardım istemelerini ve depremden etkilenenlere yardım iletmelerini kolaylaştırmak amacıyla Topluluk Yardımı özelliğimizi de etkinleştirdik.

Kan Bağışı Aracımızı Güçlendiriyoruz: Bağışçıların kendilerine yakın bölgelerde desteğe ihtiyacı olan kan bağışı merkezlerine ulaşmalarını sağlayan Facebook’taki kan bağışı aracımıza daha fazla erişim sağlamak için kampanyaları genişletmek üzere yerel bir STK olan Türk Kızılay ile birlikte çalışıyoruz.

WhatsApp Üzerinden Güvenilir Bilgi Sağlıyoruz: AKUT ile, bağış, gönüllülük ve kurtarma operasyonları hakkında güvenilir bilgileri yaymalarına yardımcı olacak bir WhatsApp bilgi yardım hattı oluşturmak için iş birliği yaptık. Bu ücretsiz hizmeti kullanmak için, telefon rehberinize +905493014706 numarasını kaydetmeniz ve ardından WhatsApp üzerinden bu hatta ​​”Merhaba” kelimesini yazmanız yeterli olacak.

İnsanların Kaynaklara Erişmesine Yardımcı Oluyoruz: Data for Good veri kümelerimiz, Acil Durum Telekomünikasyon Kümesinin bir parçası olarak, çalışmalarını desteklemek için ağ kapsama haritalarımızı kullanarak etkilenen bölgedeki bağlantı verilerini doğrulayan Dünya Gıda Programı gibi STK’lar tarafından kullanılıyor. Data for Good veri kümelerimiz, CrisisReady (Direct Relief & Harvard) tarafından yayınlanan, krizler için bir ilk durum raporu ve afet haritaları geliştirmek için de kullanılıyor.

STK’ların Yardım Çalışmalarını Destekliyor ve Büyütüyoruz: Hem Türkiye hem de Suriye’deki yerel yardım, kurtarma ve iyileştirme çalışmalarına doğrudan 550.000 dolar bağışlıyoruz. Nakit ve reklam kredisi olarak yapılan bu bağış, Türk Kızılay , AHBAP ve AKUT gibi kuruluşların desteklenmesine, çevrimiçi bağış toplama kampanyalarının büyümesine ve insanların kurtarma ve yardım çalışmaları ile ilgili bilgilere erişmelerine yardımcı olacak.

Dünyanın dört bir yanından insanın, etkilenenlere yardım etmek için Facebook ve Instagram’da bağış kampanyaları başlattıklarını ve araçlarımızı kullanarak birkaç milyon dolar bağış topladıklarını gördük. Depremden etkilenenlere yardım etmek için Facebook’taki kriz yardımı bağış kampanyalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Arabic Translation

مساعدة المتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا

في أعقاب الزلازل الأخيرة في تركيا وسوريا، نتخذ خطوات عبر تطبيقاتنا للمساعدة في توفير معلومات موثوقة عن عمليات الإغاثة والتأكد من أن المتضررين يمكنهم البقاء على اتصال مع أحبائهم.

قلوبنا مع جميع المتضررين من الزلازل الأخيرة في تركيا وسوريا. ومع استمرار عمليات الإنقاذ في كلتا المنطقتين، ندعم جهود الإغاثة ونتخذ خطوات عبر تطبيقاتنا للمساعدة في إبقاء الأشخاص على اطلاع وتواصل.

دعم جهود الاستجابة للأزمات

الاستجابة للأزمة عبر فيسبوك: التواصل أمر بالغ الأهمية في أوقات الأزمات، ويواصل الأشخاص في المناطق المتضررة من الزلزال في استخدام أدواتنا للبقاء على اتصال مع أحبائهم وطلب المساعدة وتقديم الدعم. تم تفعيل خاصية التحقق من السلامة في أعقاب الزلازل في تركيا وسوريا، مما سمح للأشخاص بالإبلاغ أنهم آمنون على فيسبوك، مما يتيح لأصدقائهم وعائلاتهم معرفة أنهم بخير. حتى الآن، وضع مئات الآلاف من الأشخاص علامة تدل على سلامتهم. قمنا أيضا بتنشيط خاصية مساعدة المجتمع لتسهيل طلب الأشخاص للمساعدة وتقديم المساعدة للمتضررين.

تعزيز أداة التبرع بالدم: نعمل مع الهلال الأحمر التركي وهي منظمة محلية غير حكومية لتعزيز الحملات التي تروج لأداة التبرع بالدم على فيسبوك، والتي تتيح للمتبرعين العثور على مراكز التبرع بالدم القريبة التي تحتاج إلى الدعم.

إتاحة معلومات موثوقة على واتساب: عقدنا شراكة مع منظمة الإنقاذ التركية AKUT لإطلاق خط مساعدة للمعلومات على واتساب يوفر معلومات آمنة وموثوقة حول التبرعات والتطوع وعمليات الإنقاذ. لاستخدام الخدمة المجانية، ما عليك سوى حفظ الرقم +905493014706 في جهات اتصال هاتفك ثم إرسال كلمة ‘Merhaba’ [مرحبا] في رسالة واتساب للبدء بالمحادثة .

مساعدة الأشخاص على الوصول إلى الموارد: تستخدم المنظمات غير الحكومية، مثل برنامج الأغذية العالمي، قواعد بيانات Data for Good الخاصة بنا للتحقق من بيانات الاتصال في المناطق المتضررة باستخدام خرائط تغطية الشبكات الخاصة بنا لدعم عملها كجزء من شبكة الاتصالات في حالات الطوارئ. كما تم استخدام مجموعات البيانات الخاصة بنا لتطوير التقرير الأولي عن الأوضاع الحالية وخرائط الكوارث للأزمة، والذي أصدرته CrisisReady (Direct Relief and Harvard).

دعم وتوسيع جهود الإغاثة للمنظمات غير الحكومية: قمنا بالتبرع بمبلغ 550,000 دولار مباشرةً لعمليات الإغاثة والإنقاذ والعلاج المحلية في كل من تركيا وسوريا. سيساعد هذا التبرع النقدي وفي صورة أرصدة إعلانية في دعم منظمات مثل الهلال الأحمر التركي وAHBAP وAKUT، من بين منظمات أخرى، لتوسيع حملات جمع التبرعات عبر الإنترنت والمساعدة في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بجهود الإنقاذ والإغاثة.

لقد رأينا أشخاصا في جميع أنحاء العالم يستخدمون أدواتنا لدعم بعضهم البعض وجمع عدة ملايين من الدولارات من خلال جمع التبرعات على فيسبوك وإنستجرام لمساعدة المتضررين. يمكنك العثور على حملات جمع التبرعات للإغاثة من الأزمات على فيسبوك لمساعدة أولئك الذين تأثروا.