Helping Those Affected by Earthquakes in Türkiye and Syria

Hem Türkiye hem de Suriye’deki yerel yardım, kurtarma ve iyileştirme çalışmalarına doğrudan 550.000 dolar bağışlıyoruz. Nakit ve reklam kredisi olarak yapılan bu bağış,

Türk Kızılay

,

AHBAP

ve

AKUT

gibi kuruluşların desteklenmesine, çevrimiçi bağış toplama kampanyalarının büyümesine ve insanların kurtarma ve yardım çalışmaları ile ilgili bilgilere erişmelerine yardımcı olacak.